الشعب الجمهوري بالقليوبية ينظم برنامجا لإعداد الشباب ويخصص جوائز للمتميزين

أعلنت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، انتهاء استعداداتها لإقامة برنامج إعداد الشباب، تحت إشراف أمانة الشباب بالمحافظة وأمين عام الحزب بالمحافظة.

حزب الشعب الجمهوري

ويتضمن عدة أنشطة أبرزها لقاء رياضي وطرق مواجهة الشائعات، وتنمية الوعي السياسي وأساليب بناء الشخصية السياسية.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج سيكون على مستوى المحافظة، من خلال التنسيق بين أمانة شباب المحافظة، وأمانات شباب الأمانة المركزية، في إطار إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في البرنامج، والاستفادة من دوراته الشاملة.

برنامج إعداد الشباب

وحول المدة الزمنية المتوقع أن يستغرقها البرنامج، فأكدت الصفحة الرسمية لأمانة الحزب، أن آلية تنفيذ البرنامج ستستغرق 5 أسابيع، وذلك بالتعاون مع أمانات الحزب بمراكز المحافظة.

وأشارت إلى أن البرنامج اشتمل على جوائز للفائزين والمتميزين خلال الدورات، تتمثل في نزهات ورحلات ترفيهية، يأتي ذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة بالعمل السياسي.