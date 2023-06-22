حزب «الشعب الجمهوري» يصوت للدفع بمرشح رئاسي 15 يوليو المقبل

وجه الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبوهميلة، دعوة لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية بالأمانة العامة للحزب، من أجل الانعقاد يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو المقبل، واشتملت الدعوة على جدول أعمال يشمل إجراء تصويت داخلي بالحزب للدفع بمرشح رئاسي تختاره الهيئة العليا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توصية بدفع حزب «الشعب الجمهوري» بمرشح رئاسي

وأكد الحزب في بيان أن تلك الخطوة جاءت بناء على رؤية هيئة المستشارين بالحزب التي ارتأت من الأسباب ما يدعوها إلى التوصية بأن يدفع الحزب بمرشح رئاسي للمنافسة على مقعد الرئاسة، حيث جاء في توصياتها تفويض الهيئة العليا للحزب في اختيار المرشح شرط الالتزام الكامل ببرامج الحزب السياسية والاقتصادية والمجتمعية وأن تلك الخطوة كانت أيضا ضمن استراتيجيات الحزب التي صاغها المؤسسون الأوائل بوضوح في عام 2014.

المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري ينتهج توجها أيديولوجيا يمثل يسار الوسط ويتخذ نمطا إصلاحيًا تحت قبة البرلمان إزاء طرح الحكومة وكذلك مع القوى السياسية المختلفة في مناقشات الحوار الوطني.

ويذكر أن الحزب رغم حداثة إنشائه (سبتمبر 2012) استطاع المنافسة بنجاح في الانتخابات النيابية مرتين في عامي 2015 و2020، وانتزع لنفسه المرتبة الثانية في ترتيب الأحزاب المصرية من حيث عدد المقاعد البرلمانية بحصوله على 67 مقعدا برلمانيا في آخر اختبار انتخابي، ما يؤهله لجدية إدارته الانتخابية حال صوت أعضاؤه بالموافقة على قرار المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2024.