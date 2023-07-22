أمين حزب الشعب الجمهوري: ثورة 23 يوليو نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والأمين العام للحزب، إن ثورة 23 يوليو ستظل نقطة خالدة في تاريخنا المعاصر، كونها بداية شرارة الغضب ضد الاستعمار الأجنبي الذي اغتصب الأراضي العربية.

ثورة 23 يوليو نقطة فارقة

وأوضح اللواء صلاح أبوهميلة لـ«الوطن»، أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة بداية لتحرر المنطقة واستعادة الكرامة العربية، ووضعها في مسارها المستحق، حيث نجحت في تحرير مصر من الاستعمار الإنجليزي الذي استنزف مقدرات البلاد لسنوات طويلة، وأعاد للشعب كرامته ليحيا آمنًا مطمئنا على مستقبله ومستقبل بلاده، ومنها امتد شربان النجاح للبلدان العربية المجاورة والتي كانت تعاني من احتلال القوى الأجنبية المتعددة.

مكتسبات ثورة 23 يوليو

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ن أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو هي التحرر القومي العربي من القوى المحتلة، حيث نجحت الثورة في بناء جيش وطني قوي، كما استطاعت مصر أن تدعم ثورات التحرر بالبلدان العربية، بدءا من الجزائر وتونس وليبيا واليمن، وصولا لدعم الخليج حتى خروج الإنجليز والفرنسيين من الأراضي العربية بأكملها، كما امتدت أيادي الثورة البيضاء لدعم كثير من الدول الأفريقية لتكون نموذجا ملهما لكل من يعانى في العالم.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثورة أنصفت الطبقات الفقيرة والمتوسطة والفلاحين، من خلال قانون الإصلاح الزراعي، الذي استطاع كثير من الفلاحين من خلاله امتلاك أراض زراعية بعدما كانت ملكا للإقطاعيين والأعيان.