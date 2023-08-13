جولد بيليون: مميزات فريدة وعائد تنافسي للشهادات الدولارية

أصدر بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخارية جديدة بالدولار بعائد مرتفع خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو الماضي.

عائد يقدر بـ 7% و9%

وقالت مؤسسة جولد بيليون في تقرير لها إنه منذ إصدار هذه الشهادات وكان من المعروف أنها سيكون لها تأثير أكيد على الاقتصاد المحلي وأسعار الذهب، فالشهادات التي تم الإعلان عنها هي شهادات ادخار بالدولار الأمريكي محددة بثلاث سنوات، الشهادة الأولى تقدم عائد بنسبة 7% ويصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار، والشهادة الثانية تقدم عائد 9% تراكمي يصرف مرة واحدة بقيمة (27%) بالجنيه المصري.

مميزات عديدة للشهادات الدولارية

وأشارت جولد بيليون إلى أن هذه الشهادات لديها العديد من المميزات، فهي متاحة للكل سواء المصريين أو المصريين العاملين في الخارج أو حتى الأجانب، كما أنها تحقق الثقة والاطمئنان بين البنك وبين المواطنين.

وتستهدف هذه الشهادات المواطنين الذين يمتلكون الدولار وغير قادرين على استثماره ويستخدموه كمجرد وعاء ادخاري حافظ للقيمة فقط.

وتقدم هذه الشهادات عائد مرتفع مقارنة مع العائد الذي يقدمه البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي وصل سعر الفائدة فيه لـ 5.50% كأعلى مستوى من 22 سنة، وكما يقترب الفيدرالي من إنهاء دورة رفع الفائدة وبالتالي يبقى الفارق كبير مع العائد على الشهادات الدولارية في مصر وهو ما يمثل ميزة للراغبين في ادخار الدولارات الخاصة بهم سواء مصريين أو أجانب، حيث تحقق ميزة تنافسية جديدة.

شهادات جاذبة للاستثمار

وتعد هذه الشهادات جاذبة للاستثمار خاصة أنها متاحة للأجانب وهو ما يفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار في الشهادات التي تقدم عائد يعد قياسي في الفترة الحالية على الدولار الأمريكي.

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر في تصريح صحفي سابق إن الإقبال علي الشهادات الدولارية تخطى كل التوقعات.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب ويجعلها تتراجع بسبب أن تسعير الذهب المحلي يعتمد على سعر صرف الدولار والعرض والطلب والسيولة النقدية المتاحة عند المشاركين في الأسواق.