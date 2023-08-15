من أحمد زكي إلى يوسف الشريف.. أفلام رياضية مصرية قبل «5 جولات»

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض فيلم «5 جولات» للمخرج مازن أشرف، وهو الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الرياضية، حيث تتناول الأحداث حياة «فارس» وشغفه برياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات ليثبت موهبته للجميع، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم آدم الشرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، بالإضافة إلى ماجد المصري، عايدة الأيوبي ومصطفى درويش.

وتعتبر الأفلام الرياضية من النوعيات القليلة التي تم تقديمها في السينما المصرية، ولكن هناك عدد من التجارب المحدودة قبل فيلم «5 جولات» ولكنها رائدة في هذا السياق أبرزها «النمر الأسود» للمخرج عاطف سالم، بطولة النجم الراحل أحمد زكي، إنتاج عام 1984، وهو مأخوذ عن قصة حقيقة حول شاب يسافر إلى ألمانيا ليعمل في مجال الخراطة، وعندما تغلق الأبواب في وجهه، يتعرف على مدرب ملاكمة يكتشف موهبته ويدعمه حتى يصبح بطلا.

حمادة هلال يقدم دور ملاكم في «حلم العمر».. ويوسف الشريف لاعب كرة قدم في «العالمي»

وكانت الملاكمة أيضا حاضرة في فيلم «حلم العمر» للمخرج وائل إحسان وبطولة حمادة هلال، حيث قدم خلال الفيلم إنتاج عام 2008، شخصية «أحمد» الشاب البسيط الذي يعشق الملاكمة منذ طفولته، ولكنه يتعرض لتهديدات عندما يحاول الارتباط بفتاة ثرية بشكل يهدد مستقبله، ولكن بمساعدة مدربه يستطيع تحقيق حلمه ويفوز ببطولة العالم في الملاكمة ويصل إلى العالمية.

وفي عام 2009 قدم الفنان يوسف الشريف تجربة مشابهة من خلال فيلم «العالمي» للمخرج أحمد مدحت، ويرصد الفيلم رحلة صعود شاب عاشق لكرة القدم من اللعب في النوادي الصغيرة حتى الوصول إلى العالمية، وبالرغم من تعرضه لإصابة خطيرة يتمكن من العودة إلى الملعب مرة أخرى ويكون وراء وصول مصر إلى كأس العالم.