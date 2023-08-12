«5 جولات» و«العميل صفر».. 3 عروض خاصة لأفلام صيف 2023 قبل طرحها

تستعد دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام التي ترسم ملامح موسم صيف 2023 السينمائي، الذي بدأ بطرح عدد من الأفلام في أغسطس، منها «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان بالإضافة إلى «البطة الصفرا» بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن.

وتنطلق بدءا من يوم الاثنين المقبل العروض الخاصة للأفلام قبل طرحها في السينمات، وتبدأ بالعرض الخاص لفيلم لـ «5 جولات»، الذي يقام في أحد المجمعات التجارية في مصر الجديدة، وهو الفيلم الذي يعتبر البطولة السينمائية الأولى لـ آدم الشرقاوي ونور النبوي، بجانب عدد من النجوم من بينهم ماجد المصري، عايدة الأيوبي وداليا شوقي، ويعتبر الفيلم هو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش.

الثلاثاء.. عرض خاص لـ «وش في وش» و«العميل صفر»

بينما يُقام يوم الثلاثاء المقبل العرض الخاص لـ فيلم «وش في وش» الذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، بجانب عدد كبير من النجوم، وذلك في أحد المسارح بمدينة السادس من أكتوبر، وفي نفس التوقيت يقام العرض الخاص لفيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يعتبر البطولة المنفردة الأولى له في السينما، ويقام العرض الخاص بحضور أبطال الفيلم في أحد المجمعات التجارية في السادس من أكتوبر.