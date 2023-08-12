بعد 3 أشهر من رحيله.. مصطفى درويش على شاشات السينما في «5 جولات»

أيام قليلة تفصل الجمهور المصري عن عرض فيلم «5 جولات»، والذي يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل، ويعتبر الفيلم الذي يجمع في بطولته آدم الشرقاوي ونور النبوي، هو آخر الأعمال السينمائية التي شارك بها الفنان مصطفى درويش قبل رحيله المفاجئ في مايو الماضي.

فيلم «5 جولات» هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج مازن أشرف، وهو أول الأعمال السينمائية المصرية التي تتناول رياضة الـMMA المعروفة باسم «فنون القتال المختلطة»، وتتبع أحداث الفيلم رحلة «فارس» الذي يهوى فنون القتال ويسعى إلى تحقيق حلمه والتحول إلى بطل وإثبات موهبته للجميع.

الفيلم سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، في بطولته مجموعة من النجوم بجانب آدم الشرقاوي ونور النبوي، من بينهم ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي بالإضافة إلى مغني الراب أرسينك.

فريق فيلم «5 جولات » ينعي مصطفى درويش

ونعى فريق عمل الفيلم الفنان الراحل مصطفى درويش، مايو الماضي، ونشروا مجموعة صور من كواليس الفيلم، «هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة 5 جولات تنعي بكل أسى الفنان الكبير الخلوق المحترم مصطفى درويش».

«شماريخ».. العمل الأخير لـ مصطفى درويش

ولا يعتبر «5 جولات» هو العمل الوحيد الذي شارك به مصطفى درويش ولم يخرج للنور قبل رحيله، حيث شارك في فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، مع الأبطال آسر ياسين وأمينة خليل، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.