طرح البوستر الرسمي لفيلم «5 جولات» والعرض 16 أغسطس المقبل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «5 جولات» البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لبدء عرضه في 16 أغسطس المقبل.

عرض الفيلم في إجازة الصيف

وظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي، ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، وعلى اليسار مطرب الراب أرسينك.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر والإعلان التشويقي الأول منذ أشهر، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة «MMA» والراب.

و«5 جولات» هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة «MMA»، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «راب باتلز»، والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

أبطال فيلم «5 جولات»

وفيلم «5 جولات» من بطولة النجم ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وملابس وديكور يحيى علام، وموسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، ومدير تصوير أحمد عبدالعزيز، وإعداد موسيقى محمد صقر، ومؤثرات بصرية ياسر النجار، ومهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وتوزيع داخلي شركة «سينرجي فيلمز»، وقصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.