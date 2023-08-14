أبطال فيلم «5 جولات» يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

يستعد صناع فيلم 5 جولات مساء اليوم الاثنين، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم استعدادا لطرحه في جميع دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل.

العرض الخاص لفيلم 5 جولات

وسيتم إقامة العرض الخاص لفيلم 5 جولات في أحد السينمات التى تقع في منطقة مصر الجديدة بحضور جميع أبطاله وتنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام الساعة السابعة مساءا .

يذكر أن فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم آدم الشرقاوي ونور خالد النبوي وداليا شوقي وماجد المصري ومصطفى درويش وعايدة الأيوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبد المعطى ويحيي علام وإخراج مازن أشرف.

وينضم فيلم 5 جولات إلى موسم أفلام الصيف الذي يضم عددا آخر من الأفلام من بينهم فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وفيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان وفيلم مستر إكس لأحمد فهمي وفيلم تاج للفنان تامر حسني.