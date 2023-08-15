مخالفة مرورية تقودك للغرامة وسحب الرخصة.. خبير يوضح

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قيام أحد قائدي السيارات باستخدام الأنوار المبهرة في الظروف العادية أثناء السير، سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة، بطريقة خاطئة، يعرض حياة قائدي السيارات ومن بداخلها إلى الخطر، حيث إن الأنوار المبهرة تفقد الرؤية الجيدة لقائد السيارة التي أمامه، بحيث لا يرى السيارات التي أمامه مع عدم الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين السيارات، وغرامتها سحب رخصة القيادة، حسب ما يراه المدير العام للمرور، فضلا عن توقيع غرامة مالية.

الأنوار المبهرة تؤثر سلبيا على السيارات القادمة

وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أن الأنوار المبهرة، تؤثر تأثيرا سلبيا على السيارات القادمة من الاتجاه الآخر، مما يؤدي إلى وجود نسبة خطورة، بالإضافة إلى أن الأنوار المبهرة تكشف خصوصيات قائد السيارة ومن بداخلها، ما يعد مخالفا للآداب العامة، وهذا كله يزيد من معدلات الحوادث المرورية.