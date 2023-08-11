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ضبط 91 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها السير بدون تراخيص

كتب:

محمد سيف
12:47 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
المرور.. تعبيرية

المرور.. تعبيرية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91008 مخالفات مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

25712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1082 مخالفة السير بدون تراخيص.

21 مخالفة موقف عشوائي.

14 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.