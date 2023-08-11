ضبط 91 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها السير بدون تراخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91008 مخالفات مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

25712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1082 مخالفة السير بدون تراخيص.

21 مخالفة موقف عشوائي.

14 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.