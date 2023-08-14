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«الداخلية»: تحرير 137 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

حسن سمير
02:03 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
حلمة مرورية _ صورة أرشيفية

حلمة مرورية _ صورة أرشيفية

شنّت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 137 ألفا و451 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 682 ألفا و35 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

مخالفة السير دون تراخيص

ونجحت الجهود في ضبط 4566 مخالفة السير دون تراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائي، و17 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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