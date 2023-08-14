تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي؛ مما يستلزم الغلق الكلي للمحور بمنطقة نيركو المعادي عند تقاطعه مع شارع المتنبي.

وأشار بيان الإدارة العامة للمرور، إلى أن التحويلات جاءت على النحو التالي:

القادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي.

القادم من شارع اللاسلكي يسلك شارع نجيب محفوظ مساكن نيركو فمناطق الأوتوستراد.

على أن يتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ليلتان ليلًا فقط يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15، 16 /8 الجاري ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.