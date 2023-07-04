أحمد شيبة و«مسلم» يحييان حفلا غنائيا ضخما بالمنصورة (صور)

أحيا أحمد شيبة ومسلم، حفلا غنائيا ضخما داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة في محافظة الدقهلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور النائب طارق عبد الهادي، رئيس النادي وعضو مجلس الشيوخ، وشهد الحفل عددا كبيرا من الجماهير وسط تشديدات أمنية مكثفة.

أحمد شيبة ومسلم يحييان حفلا غنائيا في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

وبدأت الحفلة داخل نادي جزيرة الورد، بغناء المطرب أحمد شيبة الذي قدم التحية للجماهير قائلا: أهل المنصورة أجدع وأجمل ناس، وقدم العديد من الأغاني الشهيرة ومن ضمنها أه لولعبت يازهر، 100 وش، عشمي في ربنا، وأغنية لعبد الحليم حافظ جانا الهوا، من خاف سلم، كما قد عددا من أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل كبير بين الجمهور الذين شاركوا شيبة في الغناء والتقاط الصور التذكارية مع المطرب.

ورصدت عدسة «الوطن» بعد الانتهاء من فقرة أحمد شيبة يعقبه فقرة المطرب المصري مسلم، الذي رحب به الجمهور ترحابا حارا مرددين اسمه، وعبر مسلم عن سعادته في وجود بمدينة المنصورة قائلا: أنا أول مرة أجي المنصورة وأغني فيها بس مش هتكون آخر مرة، وقدم العديد من الأغاني مثل اتنسيت، قلب في الدفاتر، مش ندمان، معادش باقي، كل الي في قلبي، ليتجمع حوله الجماهير كبار وأطفال لالتقاط الصور التذكاريه معه، مرددين بنحبك يامسلم.

تأمين مكان الحفل وتواجد عناصر الشرطة النسائية

وجرى تأمين مكان الحفل لتنظيم الدخول إلى الحفل ومنع التكدس والزحام بين الجماهير، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان حرصا على سلامة وأمن المواطنين، كما تواجدت عناصر الشرطة النسائية لتفتيش السيدات تفتيشا ذاتيا وتفتيش الحقائب الخاصة قبل الدخول إلى الحفل.