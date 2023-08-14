«رياضة الإسكندرية» تنظم مبادرة عن أهمية الذكاء الاصطناعي وآلياته للشباب

نظمت ‏مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في «إدارة الطلائع»، مبادرة عن الذكاء الاصطناعي وآلياته لطلائع شعب أندية المبتكرين علميًا، من مراكز شباب «الحرية - النصر - برج العرب»، بمركز شباب برج العرب لـ30 طليعا وطليعة.

المبادرة تحت شعار«‏إسكندرية بتبدع»

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مبادرة الذكاء الاصطناعي للطلائع، تأتي في إطار خطة مبادرات الإدارة تحت شعار«‏إسكندرية بتبدع»، وتهدف إلى شرح كامل للذكاء الاصطناعي وآلياته وكيفية الاستفادة منه، وذلك لتحقيق أعلى استفادة لأبنائنا من طلائع الإسكندرية في المجال التكنولوجي.

مبادرات في جميع المجالات

وأوضحت أن المبادرة التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة، تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات: «الثقافية، الرياضية، السياسية، الاجتماعية والخدمية»، فضلًا عن خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة، والوصول لكافة المجتمع السكندري وزائريه، وذلك ‏تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.