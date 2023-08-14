نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 في جميع المحافظات.. تبدأ من 343 درجة

تعد كلية الإعلام من بين الكليات التي تهم الآلاف من أولياء الأمور والطلاب على مستوى الجمهورية مع إعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولي للكليات 2023 رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق كليات الإعلام 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار خدماتها لقرائها، نتيحة تنسيق كلية الإعلام 2023 في جميع المحافظات، والتي جاء الحد الأدنى للقبول فيها بواقع 83.6%، وفيما يلي نتيجة الكليات التي ظهرت:

نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 جامعة القاهرة 355 درجة

نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 جامعة عين شمس 351.5 درجة

نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 جامعة المنوفية 349 درجة

نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا إتصال 2023 بجامعة السويس 345 درجة

نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 جامعة بني سويف 345 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2023 جامعة جنوب الوادي 343 درجة.

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس وحتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس وذلك لمدة خمسة أيام، حيث حدد الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر.