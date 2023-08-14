تنسيق كلية الإعلام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية.. 355 درجة للقاهرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 2023 للأدبي نسبة مئوية 83.6%، مقارنة بالعام الماضي، والذي سجل خلاله الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 2023 للأدبي نسبة مئوية 77%.

تنسيق كلية الإعلام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاستعلام عن تنسيق كلية الإعلام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم طباعة بطاقة الترشيح، عبر هذا الرابط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام المجموعة الأدبية لعام 2023، وفقًا لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وموقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام المجموعة الأدبية لعام 2023

- إعلام القاهرة 355.0 درجة.

- إعلام عين شمس 351.5 درجة.

- إعلام المنوفية 349.0 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345.0 درجة.

- إعلام بني سويف 345.0 درجة.

- إعلام جنوب الوادي 343.0 درجة.

كما أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنَّ الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية للقبول في الكليات المختلفة 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%.