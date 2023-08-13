مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2023في الجامعات الحكومية 2023، يهتم بمعرفتها عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، تزامنا مع أعمال مكتب تنسيق اختيار الرغبات للالتحاق بالكليات 2023، وفقًا للمجموع الذي استطاعوا الحصول عليه.

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2023 في الجامعات الحكومية

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن»، الحد الأدنى للقبول للدراسة في كلية الإعلام وفقًا لتنسيق العام الماضي، والذي من المتوقع أن يكون قريبًا إلى حد ما من تنسيق كلية الإعلام 2023، حيث يكون الفارق بين التنسيق من عام لآخر متقاربًا.

ويختلف الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 2023 وفقًا للشعبة الذي نجح فيها الطالب «أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة» على النحو التالي:

تنسيق كلية الإعلام 2023 وتوقعات الحد الأدنى بالجامعات

- تنسيق كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة

- كلية الإعلام جامعة وتكنولوجيا اتصال السويس 319 درجة

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 292 درجة

- كلية الإعلام جامعة وتكنولوجيا اتصال السويس 280 درجة

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 279 درجة

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 279 درجة

- كلية إعلام علمي رياضة 2023

- كلية الإعلام جامعة المنوفية شعبة علمي رياضة 263 درجة

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي شعبة علمي رياضة 246 درجة

- كلية الإعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس شعبة علمي رياضة 246 درجة

- كلية الإعلام جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة 246 درجة