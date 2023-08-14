نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2023.. اعرف المصروفات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الكليات في المرحلة الأولى 2023 على مستوى الجامعات للقسمين العلمي والأدبي، وشملت العديد من الكليات للقسم الأدبي من بينها اقتصاد وعلوم سياسيه، وألسن، وآثار، بخلاف إعلان نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2023.

نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2023

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2023 للقسم الأدبي والتي جاء الحد الأدنى للقبول فيها بواقع 349 درجة، بينما كان العام الماضي بواقع 327 درجة.

مصاريف وأقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية 2023

وتتراوح مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية بين 700 إلى 1000 جنيه وتضم 3 أقسام علمية، وهي «الاتصال التسويقي المتكامل، الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإذاعة والتلفزيون»، وتعد القبلة الأولي للكثير من الطلاب خاصة طلاب القسم الأدبي.

وحددت كلية الإعلام جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.