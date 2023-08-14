تنسيق كلية صيدلة الزقازيق 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

يستعد الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، الراغبين في الالتحاق بكلية صيدلة الزقازيق، للتقديم بأوراقهم بعد إعلان تنسيق الكلية، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق كلية صيدلة الزقازيق 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة الزقازيق 2023، وذلك بمجموع 369 درجة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية صيدلة الزقازيق

- شهادة أًصلية للثانوية العامة، أو مستخرج رسمي بها.

- شهادة ميلاد أصلية

- 6 صور شخصية حديثة 4×6

- استمارة تجنيد أصلية للطلاب الذكور فوق 19 عامًا (استمارة 6 جُند)

- نموذج الخدمة العسكرية (نموذج 2 جُند)، للطلبة الذكور فقط.

- صورة من بطاقة تعريف الطالب.

- تقرير طبي مختوم من القطاع الطبي

- إيصال سداد المصروفات

الأقسام العلمية بكلية صيدلة الزقازيق

- الممارسات الصيدلة

- العقاقير

- الكيمياء التحليلية

- الكيمياء الحيوية

- الكيمياء العضوية الصيدلية

- الكيمياء الطبية

- الميكروبيولوجى والمناعة

أبرز أهداف كلية صيدلة الزقازيق

وحسب بيان لجامعة الزقازيق، فإن الكلية تهدف إلى إعداد صيادلة مؤهلين أخلاقيا ومهنياً بأحدث المفاهيم الصيدلية والطبية التي تمكنهم من المشاركة في كافه مجالات العمل الصيدلي والإكلينيكي على المستوى المحلي والإقليمي بتقديم برامج تعليمية تتوافق مع معايير الجودة والمشاركة بفاعلية في البحث العلمي والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

كما تهدف إلى التركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وترشيد استخدام الأدوية في المستشفيات.