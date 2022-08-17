نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، تعد من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنًا مع إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023.

نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، أنَّ نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، 369 درجة، بنسبة 90%.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر الدخول على هذا الرابط.

تنسيق كلية صيدلة 2022-2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر.

- صيدلة سوهاج 373.0.

- صيدلة المنصورة 372.0.

- صيدلة الزقازيق 371.0.

- صيدلة دمنهور 371.0.

- صيدلة طنطا 371.0.

- صيدلة جنوب الوادي 371.0.

- صيدلة عين شمس 370.0.

- صيدلة أسيوط 370.0.

- صيدلة بور سعيد 370.0.

- صيدلة الإسكندرية 370.0.

- صيدلة القاهرة 370.0.

- صيدلة مدينة السادات 370.0.

- صيدلة المنوفية 370.0.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0.

- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0.

- صيدلة المنيا 369.5.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369.0.

- صيدلة حلوان 369.0.

- صيدلة بني سويف 369.0.

- صيدلة الفيوم 369.0.