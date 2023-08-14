وفاة كلارنس أفانت «الأب الروحي الأسود» للموسيقى الأمريكية عن 92 عاما

رحل المنتج الموسيقي كلارنس أفانت الذي عرف بلقب «Black Godfather» في مجالات الموسيقى والرياضة والترفيه والسياسة، عن عمر ناهز الـ92 عاما في منزله في لوس أنجلوس، وفقًا للبيان الصادر عن عائلته، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، وفقا لما أعلنه موقع «فارايتي».

وأعلنت عائلة كلارنس أفانت، في بيان صادر عنها: «بقلب حزين تعلن عائلة أفانت ساراندوس وفاة كلارنس ألكساندر أفانت، من خلال قيادته التجارية الثورية أصبح كلارنس معروفًا بمودة باسم (الأب الروحي الأسود) في عالم الموسيقى والترفيه والسياسة والرياضة».

وأضاف البيان: «يترك كلارنس وراءه عائلة محبة وبحرًا من الأصدقاء والشركاء الذين غيروا العالم وسيستمرون في تغيير العالم لأجيال قادمة، فرحة إرثه تخفف من حزن خسارتنا، توفي كلارنس بلطف في منزله في لوس أنجلوس».

من هو كلارنس أفانت

يمتلك «أفانت» قائمة إنجازات طويلة وواسعة ومتنوعة، صبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة Motown Records ، وبعد ذلك أصبح أول عضو مجلس إدارة أمريكي من أصل أفريقي في PolyGram، أطلق واحدة من أولى المحطات الإذاعية المملوكة بالكامل للسود، كما عمل مستشارا للرؤساء جيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، وحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود في 7 أكتوبر 2016.