نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة طنطا.. اعرف الأوراق المطلوبة

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة طنطا جرى إعلان الحد الأدنى للقبول بها اليوم خلال مؤتمر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تعد من كليات القمة ويرغب الكثير من طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمي رياضة، الالتحاق بها، وأيضا معرفة الحد الأدنى للقبول.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة طنطا

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة طنطا تنشرها «الوطن» من خلال السطور التالية، بعد أن جرى الإعلان عنها رسميا من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة طنطا 358 درجة، وهي نفس دراجات القبول العام الماضي، دون اختلاف.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة طنطا

وبعد إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بجامعة طنطا، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، إلى استيفاء وإحضار الاوراق المطلوبة، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للكلية.

1- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

2- عدد 2 أصل شهادة الميلاد للطلاب الذكور ويكون موضح بها الرقم الثلاثي للذكور فقط.

3- شهادة ميلاد واحدة للطالبات الإناث.

4- عدد 6 صور شخصية حديثة وكتابة الاسم رباعي على كل الصور.

5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

6- صورة بطاقة ولي الأمر

7- أصل بطاقة الترشيح مختومة بختم مكتب التنسيق الفرعي بمبنى المكتبة المركزية بالمجمع الطبي .

8- إيصال الرسوم الدراسية.

9- طوابع جامعة من خزينة الكلية بقيمة 40 جنيها.

10- المصروفات الدراسية تسدد باستخدام الرقم القومي في نطاق التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات من خلال شركات BEE - مصاري - ممكن - أمان - سداد - وقتي - سمارت.