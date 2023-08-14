نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 جامعة طنطا.. اعرف الأوراق المطلوبة

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 جامعة طنطا أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، لطلاب الشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 جامعة طنطا

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 جامعة طنطا، بحد أدنى للقبول هو 374 درجة، أي أقل درجتين عن تنسيق العام الماضي 2022 الذي سجل 376 درجة. ومدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، وتمنح الطالب درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان .

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان 2023

وبعد إعلان نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 جامعة طنطا، تنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة للالتحاق بتلك الكلية، بحسب موقعها الرسمي.

1- شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد، أو جواز السفر للطلاب الوافدين

3- 6 صور شخصية.

4- دفع المصروفات المعلنه إلكترونيا ببطاقة الرقم القومي أو رقم جواز السفر من خلال ماكينات «أمان» «Opay»، أو «مصاري».

5- إحضار إيصال الدفع مع تصويره صورة إضافية.

6- استيفاء الاستبيان المعلن.