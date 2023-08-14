نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة طنطا.. 16 كلية

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة طنطا، للقسمين العلمي والأدبي، أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بعد غلق موقع التنسيق يوم الخميس الماضي، أمام طلاب الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة طنطا القسم العلمي

وفي ضوء ذلك، تنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، المرحلة الأولى، والحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية بجامعة طنطا، وفق ما تم إعلانه، وتشمل 4 كليات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب طنطا 379.5 درجة، وكلية طب الأسنان بطنطا 374 درجة، وكلية صيدلة طنطا 368.5 درجة، وكلية الهندسة طنطا 358 درجة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة طنطا القسم الأدبي

وشمل تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة طنطا القسم الأدبي، 3 كليات، إذ جاءت الحدود الدنيا لكلية تربية طنطا 325.5 درجة، وتربية طفولة طنطا 293.5 درجة، تربية تعليم ابتدائي طنطا 302 درجة، وكلية تجارة طنطا 294 درجة، كلية آداب طنطا 295.5 درجة.

كليات جامعة طنطا

الجديد بالذكر أن جامعة طنطا تضم 16 كلية مختلفة، من بينها معهد، وهي: كلية الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، التمريض، العلوم، التربية، الآداب، التربية النوعية، الحقوق، التجارة، الزراعة، التربية الرياضية، الحاسبات والمعلومات، الفنون التطبيقية، بجانب معهد الفني للتمريض.