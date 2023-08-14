«حياة كريمة» توزّع لحوم 20 رأس أبقار على الأكثر احتياجا في مطروح

تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح، جهودها، لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الحياة الكريمة لأهالي السلوم.

ووصل صباح اليوم، 20 رأسًا من الأبقار إلى سيدي براني والسلوم، لذبحها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، التي تبذلها في محافظة مطروح، بحضور وبتأمين عناصر من القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية.

يذكر أنّ مؤسسة حياة كريمة، حريصة على الوجود بالعديد من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة، لتوفير فرص مستدامة لتخارج الأسر الأكثر احتياجا من دائرة الفقر وتمكينهم وتوفير حياة كريمة لهم.