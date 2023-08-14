«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن «حياة كريمة»: ملحمة البناء المستمر

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بجهود مبادرة حياة كريمة وإنجازاتها في قرى الريف المصري بعنوان «حياة كريمة.. ملحمة البناء المستمر»، وعنوان «إنجاز عمره 4 سنوات.. تغيير وجه الريف بخدمة 60 مليون مصري».

حياة كريمة تعبر عن مفاهيم عديدة

وأشاد الكاتب الصحفي زكي القاضي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلا إن حياة كريمة تعبر عن مفهوم التكافل الاجتماعي وجبر الخواطر وفكر اليسار فضلا عن فكرة الإسلام هو الحل بتطبيق الإجراءات الحقيقية في العدالة الاجتماعية، ما تقوم به الدولة المصرية.

60 مليون مصري مستفيد من «حياة كريمة»

وأضاف خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» أن هناك 60 مليون مصري مستفيد من مبادرة «حياة كريمة» التي تكلفت أكثر تريليون، مشيرا إلى أن أكثر من 4500 قرية مستفيدة من المبادرة الرئاسية من مختلف المحافظات، فلم تقتصر التنمية على القاهرة فقط بل لمست كل محافظات مصر.