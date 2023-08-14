«حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز أولى مراحل المشروع في 11 محافظة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري في محافظات المرحلة الأولى حتى الآن، وأضافت أنّه سيتم متابعة نسب تنفيذ المشاريع في كل محافظة بالتفصيل خلال الأيام المقبلة.

نسب إنجاز حياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة، الموقف التنفيذي العام للقطاعات ضمن المشروع القومي حياة كريمة، بداية من القطاع الأقل (الطرق الداخلية) بنسبة 9% وحتى 99% أعلى نسبة تنفيذ القطاعات لقطاعي التعليم ونقاط الشرطة وتبطين الترع.

وأوضحت حياة كريمة، نسب التنفيذ للمرحلة الأولى في محافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة، أسوان، الأقصر، المنوفية، بني سويف، الفيوم والجيزة»، إضافة إلى عدد من المراكز المتفرقة.

محافظات حياة كريمة

وبيّنت حياة كريمة، الموقف التنفيذي العام لجميع مراكز المرحلة الأولى، من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي جاءت بنسبة من 60% إلى 90%.