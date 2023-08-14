الكشف على 1200 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقري عزب الغرب التابعة لمركز مطوبس، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قري عزب الغرب التابعة لمركز مطوبس، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1202 مترددًا، وخضع 80 مواطنًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ99 حالة، وأشعة لـ10 حالات، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 652 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود» إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 14 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمطوبس، ومستشفي فوه المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.