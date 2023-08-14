قافلة طبية للكشف على 547 حالة في الغردقة

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي إنه جرى تنظيم قافلة طبية بشرية بمدينة الغردقة البحر الأحمر، ووقعت الكشف على 547 حالة على مدار يومين.

تخصصات القافلة الطبية

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي الصحفي، فجاءت تفاصيل القافلة كالتالي: عدد 168 حالة جهاز هضمي وأمراض متوطنه وعدد 117 رمد وعدد 115 جلدية وعدد 97 أنف وأذن وحنجرة وعدد 50 حالة نفسية وعصبية.

التوعية من مخاطر الإدمان

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي المدينة.

وقال أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي إن الجامعة سوف تواصل تقديم الخدمات الطبية في محيطها سواء في المحافظة أو فرعها في الغردقة.