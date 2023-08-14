وصول قافلة طبية من جامعة العريش إلى مستشفى الشيخ زويد

وصلت قافلة طبية من جامعة العريش، الى مستشفى الشيخ زويد للكشف على المرضى وتقديم العلاج المجاني لهم.

بدورها أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها أمس، عن تواجد قافلة طبية من جامعة العريش للكشف على المواطنيين بمستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك لمدة يوم كامل، بدءأ من صباح اليوم حتى المساء.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في بيان له، أن قافلة طبية برعاية جامعة العريش، والتنسيق المسبق مع مديرية الصحة، ورعاية محافظة شمال سيناء،سوف تقوم بالكشف على المواطنيين، من المرضى بمستشفى الشيخ زويد، وتتوجه بعدها لقرية السكاسكة شرق العريش للكشف أيضا.

تخصصات طبية بالقافلة

وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف سوف يكون في غالبية التخصصات الطبية، وصرف العلاج المجاني للمواطنيين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة، ومنطقة السكاسكة شرق العريش، والتجمعات السكنية، موضحا أن القافلة تأتي من دور وحرص الجامعة على تنفيذ مبادرة حياة كريمة للمواطنيين التي دعا لها رئيس الجمهورية

مستشفى الشيخ زويد يستقبل القافلة الطبية

هذا وأعلنت مستشفى الشيخ زويد عن وصول القافلة الطبية لقسم العيادات الخارجية، وبدأ الكشف الفعلي على المرضى ومنح العلاج المجاني للمواطنيين.