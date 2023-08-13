الكشف على 88 مريضا من الأكثر احتياجا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مستشفى بني سويف الجامعي، قافلة طبية مجانية لأهالي قريتي أهوة وتزمنت الشرقية، التابعتان لمركز بني سويف، بمشاركة مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز.

فحص 88 مريضًا في بني سويف

وقالت الدكتورة إنجي حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم، إن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ88 مريضًا، ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتخفيف مجهود الانتقالات من الأهالي للمدن المختلفة.

الأورمان: القافلة قدمت خدمات طبية في تخصصات متنوعة

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجه مدير عام جمعية الأورمان، الشكر إلى إدارة مستشفى بني سويف الجامعي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة التنمية، وكذلك وجه الشكر لمديري التضامن، لعملهم على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.