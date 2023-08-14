إقبال كبير من الطلاب على الأنشطة الصيفية بمدارس كفر الشيخ

تشهد مدارس محافظة كفر الشيخ انتظام فعاليات الأنشطة الصيفية في كافة المجالات، منها الموسيقية والتربية الفنية والمسرح والصحافة، وفق خطة العمل الأنشطة التربوية المختلفة خلال فترة الإجازة، لاستثمار طاقة الطلاب في شتى المجالات.

ورش عمل متنوعة في كل نشاط

وجرى عقد ورش عمل متنوعة في كل نشاط من الأنشطة، حيث يُمارس الطلاب الأنشطة المتعددة منها الرسم، وتشكيل المجسمات، إضافة لورش عمل للاقتصاد المنزلي، وغيرها من الأنشطة، بحضور كبير من الطلبة والطالبات والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل الأنشطة المتعددة بمدارس كفر الشيخ

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بممارسة الطلاب للأنشطة الصيفية بالمدارس، مؤكداً أنّ المدارس تشهد تفعيل الأنشطة المتعددة بالمدارس، ويستطيع الطالب التفاعل مع النشاط الذي يُناسبه بشكل أكبر، إضافة للاهتمام بالطلاب الموهوبين وصقل مواهبهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نجحت في تفعيل دور مركز الإبداع والموهوبين، لرفع مستوى الطلاب الفني والمهاري والإبداعي.