أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، وذلك بعد أن انتهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من إعلانها خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الصحف والمواقع القومية والخاصة.

تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لـتنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، الذين تم ترشيحهم للكليات المختلفة.

** الشعبة الأدبية:

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

- فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 315.0

- فنون جميلة (فنون) المنيا 301.0

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5

** الشعبة العلمية:

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي، لم يظهر حتى الآن، نظرا لوجود أماكن شاغرة كثيرة لطلاب هذه الفئة بتنسيق المرحلة الثانية 2023، التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء رسميا، ولمدة 5 أيام متتالية، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.