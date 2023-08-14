حددت جامعة 6 أكتوبر، مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2023، مشددة على جميع الطلاب المقبولين بالكلية بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر

ويبلغ الحد الأدنى للقبول في الكلية نسبة 70%، وتتمثل مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 40 ألف جنيه مقسمة على قسطين القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

شروط القبول بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

فيما تشمل شروط القبول بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية على التالي:

- أن يكون تخصص الطالب في شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.

قواعد قبول خريجي المعاهد الفنية الصحية

1- ألا يكون قد مر على تخرج الطالب من المعهد أكثر من 10 أعوام.

2- ألا يتعدى السن وقت فتح باب التقديم 30 عامًا.

3- أن يكون تقدير الطالب من المعهد جيد جدًا على الأقل.