نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى الشعبة العلمية جامعة أسيوط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، بجامعة أسيوط، للقسم العلمي، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين، عقب غلق موقع التنسيق يوم الخميس الماضي، أمام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة أسيوط

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بجامعة أسيوط، المرحلة الأولى، والحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية بجامعة أسيوط، وفقاً لما تم إعلانه وتشمل 5 كليات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب جامعة أسيوط 381 درجة، وكلية صيدلة أسيوط 369.5 درجة، وكلية طب أسنان أسيوط 375 درجة، و كلية حاسبات ومعلومات أسيوط 363 درجة، كلية هندسة أسيوط 349 درجة.

كليات جامعة أسيوط

تضم جامعة أسيوط الكليات التالية «مرتبة حسب تاريخ بدء الدراسة في كل منها»:

كلية العلوم

كلية الهندسة

كلية الزراعة

كلية الطب

كلية الصيدلة

كلية التربية

كلية الحقوق

كلية التربية الرياضية

كلية التمريض

كلية الطب البيطري

كلية التجارة

كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

كلية التربية النوعية

كلية الخدمة الاجتماعية

كلية الآداب

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية طب الأسنان

معهد جنوب مصر للأورام

المعهد الفني للتمريض

كلية التربية للطفولة المبكرة

كليه الفنون الجميلة