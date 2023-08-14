ما الفرق بين تنسيق المرحلة الأولى 2022 و2023؟.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، و ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بحضور قيادات الوزارة و عدد من محررى صحفي ملف التعليم العالي، حيث كشق الوزير عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات .

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023

وترصد السطور التالية الفرق بين الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2022 وتنسيق المرحلة الأولى 2023 بالدرجات، كما يلي.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

طب بشري: 375.5 درجة

طب أسنان: 374.5 درجة

صيدلة: 369 درجة

علاج طبيعي: 372 درجة

طب بيطري: 356 درجة

هندسة جنوب الوادي: 344 درجة

هندسة الطاقة أسوان: 343 درجة

تنسيق المرحلة الأولى 2023

طب بشري: 374.5 درجة

طب أسنان: 373.0درجة

علاج طبيعي: 369.5 درجة

صيدلة: 367.0 درجة

هندسة: 348.5 درجة

حاسبات ومعلومات: 342.5 درجة

تخطيط عمراني القاهرة: 342.0 درجة

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات القليلة المقبلة، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي.