ما الفرق بين تنسيق المرحلة الأولى 2022 و2023؟.. اعرف التفاصيل
كتب:
أحمد أبوضيف
03:37 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق
كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، و ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بحضور قيادات الوزارة و عدد من محررى صحفي ملف التعليم العالي، حيث كشق الوزير عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات .
الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023
وترصد السطور التالية الفرق بين الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2022 وتنسيق المرحلة الأولى 2023 بالدرجات، كما يلي.
تنسيق المرحلة الأولى 2022
طب بشري: 375.5 درجة
طب أسنان: 374.5 درجة
صيدلة: 369 درجة
علاج طبيعي: 372 درجة
طب بيطري: 356 درجة
هندسة جنوب الوادي: 344 درجة
هندسة الطاقة أسوان: 343 درجة
تنسيق المرحلة الأولى 2023
طب بشري: 374.5 درجة
طب أسنان: 373.0درجة
علاج طبيعي: 369.5 درجة
صيدلة: 367.0 درجة
هندسة: 348.5 درجة
حاسبات ومعلومات: 342.5 درجة
تخطيط عمراني القاهرة: 342.0 درجة
وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات القليلة المقبلة، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي.