فيلم «Oppenheimer» يواصل صعوده ويحقق أكثر من نصف مليار دولار بدور العرض

يواصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، حيث نجح الفيلم في كسر حاجز النصف مليار دولار خلال أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، محققا 649 مليون دولار، منها 384 مليون دولار في السوق الخارجية، و264 مليون دولار في السوق المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويقترب فيلم «Oppenheimer»، الذي يتواجد حاليا في المركز السادس بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023، من المركز الخامس حيث يستعد لإزاحة فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» الذي يتواجد في المركز الخامس حاليا بـ 684 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Oppenheimer»

ويروي الفيلم مسيرة عالم الفيزياء النظرية الأمريكي روبرت أوبنهايمر، وتركز القصة في الغالب على دراسات العالم، وإشرافه على مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، الذي ساهم في تطوير الأسلحة النووية.

تبلغ ميزانية الفيلم 100 مليون دولار، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: كيليان ميرفي، وإميلي بلانت، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور.