تنسيق كلية الصيدلة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع المحافظات

تنسيق كلية الصيدلة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، أعلنه الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

تنسيق كلية الصيدلة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وجاء تنسيق كلية الصيدلة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، بين 370.5 درجة بنسبة 90.3% صيدلة قنا، وحتى 367.0 درجة 89.5% بنسبة صيدلة حلوان.

صيدلة جنوب الوادي بمحافظة قنا 370.5 درجة بنسبة 90.3%.

صيدلة المنصورة بمحافظة الدقهلية 370 درجة بنسبة 90.2%.

صيدلة أسيوط 369.5 درجة بنسبة 90.1%.

صيدلة المنيا 369.0 درجة بنسبة 90%.

صيدلة الزقازيق بمحافظة الشرقية 369.0 درجة بنسبة 90%.

صيدلة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية 368.5 درجة بنسبة 89.8%.

صيدلة طنطا بمحافظة الغربية 368.5 درجة بنسبة 89.8%.

صيدلة القاهرة 368.5 درجة بنسبة 89.8%.

صيدلة دمنهور بمحافظة البحيرة 368.5 درجة بنسبة 89.8%.

صيدلة الإسكندرية 368.0 درجة بنسبة 89.7%.

صيدلة بورسعيد 368.0 درجة بنسبة 89.7%.

صيدلة المنوفية 368.0 درجة بنسبة 89.7%.

صيدلة بني سويف 368.0 درجة بنسبة 89.7%.

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0 درجة بنسبة 89.7%.

صيدلة الفيوم 367.5 درجة بنسبة 89.6%.

صيدلة عين شمس 367.5 درجة بنسبة 89.6%.

صيدلة مدينة السادات بالقاهرة 367.0 درجة بنسبة 89.5%.

صيدلة جامعة الوادي الجديد 367.0 درجة بنسبة 89.5%.

صيدلة حلوان 367.0 درجة بنسبة 89.5%.