تنسيق كلية الصيدلة 2023 جميع المحافظات.. يبدأ من 370.5 درجة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تنسيق كلية الصيدلة 2023 جميع المحافظات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

تنسيق كلية الصيدلة 2023 جميع المحافظات

وجاء القبول في كليات الصيدلة بين 370.5 درجة بمحافظة قنا، وحتى 367.0 درجة بحلوان.

صيدلة جنوب الوادي بمحافظة قنا 370.5 درجة.

صيدلة المنصورة بمحافظة الدقهلية 370 درجة.

صيدلة أسيوط 369.5 درجة.

صيدلة المنيا 369.0 درجة.

صيدلة الزقازيق بمحافظة الشرقية 369.0 درجة.

صيدلة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية 368.5 درجة.

صيدلة طنطا بمحافظة الغربية 368.5 درجة.

صيدلة القاهرة 368.5 درجة.

صيدلة دمنهور بمحافظة البحيرة 368.5 درجة.

صيدلة الإسكندرية 368.0 درجة.

صيدلة بورسعيد 368.0 درجة.

صيدلة المنوفية 368.0 درجة.

صيدلة بني سويف 368.0 درجة.

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0 درجة.

صيدلة الفيوم 367.5 درجة.

صيدلة عين شمس 367.5 درجة.

صيدلة مدينة السادات بالقاهرة 367.0 درجة.

صيدلة جامعة الوادي الجديد 367.0 درجة.

صيدلة حلوان 367.0 درجة.