نتيجة تنسيق كلية الصيدلة في جامعة المنصورة 2023.. الحد الأدنى 90.24%

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة بالجامعات، وبينها كلية الصيدلة جامعة المنصورة والحد الأدنى للقبول بها، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة المنصورة

وأوضحت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في كلية صيدلة، وجاء تنسيق كلية الصيدلة في جامعة المنصورة 90.24% لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم.

أقسام كلية الصيدلة جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها أقسام الدراسة في كلية صيدلة بجامعة المنصورة وجاءت كالتالي:

الأقسام الأكاديمية

قسم الكيمياء التحليلية

قسم الأدوية والسموم

قسم الكيمياء العضوية

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الكيمياء الدوائية

قسم الصيدلانيات

قسم الصيدلانيات

قسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية

قسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية

قسم العقاقير

أوراق التقديم لكلية صيدلة جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة اوراق التقديم في كلية صيدلة جامعة المنصورة لطلاب الثانوية العامة وهي:

- استمارة النجاح في الثانوية العامة

- صور شخصية

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح من التنسيق.

- إيصال دفع المصروفات المحددة من قبل الكلية

ويجري التقديم في كلية الصيدلة في مكانها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إذ توجد الكلية في شارع الجمهورية - المنصورة - محافظة الدقهلية.