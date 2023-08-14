نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023.. أقل من العام الماضي

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم وهي إحدى الكليات التي تتربع على عرش كليات القمة بين كليات جامعة بني سويف ويرغب طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023، جاء الحد الأدنى للقبول فيها بواقع 368 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023

وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023، بواقع 368 درجة، بانخفاض درجة عن العام الماضي 2022 والذي جاء بـ369 درجة.

وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد علي تخريج أطباء أسنان بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه جرى تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.