رئيس «صحة النواب»: أعراض متحور كورونا الجديد تختفي خلال 72 ساعة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة مكافحة الفيروسات، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا المنتشر في دول غرب أوروبا، هو الأضعف منذ ظهور «كوفيد- 19»، لا سيما أنه يعد أحد سلالات أوميكرون، لافتا إلى أن هذا المتحور ينتهي ويموت بعد 72 ساعة من الحصول على الراحة، وتناول السوائل الساخنة والخضروات الطازجة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

قال «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف بـEg.5، أعراضه لا تختلف عن دور الإنفلونزا الموسمية، مثل الحرارة وتكسير الجسم والرشح، ولا يتطلب عند ظهور هذه الأعراض على صاحبها، إلا الراحة والبقاء في المنزل وتناول المشروبات الدافئة.

الإجراءات الوقائية لمواجهة متحور كورونا

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المخففة لحماية الأطفال من الإصابة من المتحور الجديد، قائلا: «لا داعي لتقبيل الكبار للأطفال، لحمايتهم من أى عدوى»، لافتا إلى أن وزارة الصحة اتخذت كثير من الإجراءات الوقائية، حال ظهور أي حالة مصابة بالمتحور الجديد في مصر.

نجاح مصر في مواجهة «كوفيد- 19»

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن الإصابات الحالية بسيطة وتشبه دور البرد في الصيف.

وقال رئيس لجنة الصحة، إن ظهور أعراض المتحور الجديد لكورونا لدى الأطفال، يحتاج فقط لخافض حرارة والراحة.