تنسيق كليات جامعة الزقازيق الشعبة العلمي 2023

يستعد الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات، ويبدأون بالتقدم بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الزقازيق 2023 الشعبة العلمي للراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، الصيدلة والطب وطب الأسنان والتنسيق، وفقا لما جاء بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين للمرحلة الأولى.

وتوضح «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، تنسيق كليات جامعة الزقازيق لطلاب الشعبة العلمي سواء علوم أو رياضيات وذلك في مرحلة التنسيق الأولى وفقا للحد الأدنى المعلن عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت وزارة التعليم والبحث العلمي نتيجة تنسيق كليات جامعة الزقازيق 2023 للشعبة العلمي «رياضيات وعلوم» كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الزقازيق 2023 بمجموع درجات 382.5.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الزقازيق فاقوس 2023

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 2023 بمجموع درجات 381.5

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 2023 بمجموع درجات 369.

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق 2023 بمجموع درجات 374.

أوراق مطلوبة للتقدم للكليات

ويتقدم الطلاب الجدد الراغبون في الالتحاق بالكليات العلمية وفقا لنتيجة تنسيق كليات جامعة الزقازيق 2023 بتوفير الأوراق اللازمة التي توضحها ادارة الجامعة لشؤون الطلاب وهي كالتالي:

على الطلاب توفير أوراقهم كشهادة ميلاد وصور شخصية وجواب الترشح للكلية وموقف الطلاب الذكور من التجنيد ودفع المصروفات وصور بطاقة الرقم القومي واحضار كل المطلوب أثناء التقديم ويمكن الاستعلام من مكاتب شؤون الطلاب.