اخُتتمت اليوم، المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، بإعلان النتيجة النهائية، ومعها تتجه الأنظار إلى الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي رياضة 2023 في المحافظات، وهو الأمر الذي تحدد من قبل وزارة التعليم العالي المنوطة بذلك، ويُقدم فيه الطلاب بدءاً من غدًا الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

درجات المرحلة الثانية في تنسيق الكليات 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي رياضة 2023 في المحافظات، بعدما أتيحت المرحلة الثانية للشعب العلمية بحد أدنى 250 درجة أي 60.1%.

كليات المرحلة الثانية من علمي رياضة 2023

وتمثلت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق من الشعبة العلمية الرياضية 2023 في المحافظات، عبر الآتي:

-حاسبات و معلومات.

- فنون الجميلة عمارة.

- ذكاء اصطناعي.

- الزراعة.

كما ضمت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي رياضة 2023 في المحافظات، الكليات النظرية أيضاً وهي:

- ألسن.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- فنون جميلة ديكور.

- تربية.

- تربية طفولة.

- آداب.

- تجارة.

- حقوق.

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

ويبدأ موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، غدًا الثلاثاء، وينتهى السبت 19 أغسطس، أي لمدة 5 أيام.