توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية للمرحلة الثانية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي، والكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات خاصة القطاع الطبي والهندسي وكليات القمة بالقطاع الأدبي، وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، عن توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية للأماكن الشاغرة لطلاب الشعب المختلفة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

وأووضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية للأماكن الشاغرة، تتمثل في كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والآثار، والإعلام، وباقي الكليات النظرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنّ موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيبدأ خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وسيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المستنفدين للرغبات في المرحلة الأولى مباشرة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى.