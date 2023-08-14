رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية للمرحلة الثانية

الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
10:31 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي، والكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات خاصة القطاع الطبي والهندسي وكليات القمة بالقطاع الأدبي، وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، عن توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية للأماكن الشاغرة لطلاب الشعب المختلفة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

وأووضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية للأماكن الشاغرة، تتمثل في كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والآثار، والإعلام، وباقي الكليات النظرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنّ موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيبدأ خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وسيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المستنفدين للرغبات في المرحلة الأولى مباشرة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

اقرأ المزيد:

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي بعد قليل  

بعد قليل مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة

قبل الإعلان رسميا.. خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.