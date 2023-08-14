نتيجة تنسيق الكليات القسم الأدبي المرحلة الأولى 2023.. «ألسن» 84.5%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ استعرض الحد الأدنى للقبول في كليات القسم الأدبي 2023، التي تهم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة النتيجة والحدود الدنيا للقبول.

تنسيق كليات الأدبي المرحلة الأولى 2023

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن كليات القمة في القسم الأدبي 2023، أنّ تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسة 2023، جاء بواقع 86.4%، بينما تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسة لعام 2022 كانت بواقع 82.9%.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 جاء بواقع 84.5%، بينما جاءت نتيجة تنسيق كلية الألسن لعام 2022 بواقع 80.4%، وتنسيق كلية الإعلام 2023 بواقع 83.6%، بينما جاءت العام الماضي بواقع 77% .

تنسيق كليات القسم الأدبي 2023

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كليات الآثار 2023 بواقع 80.7%، بينما كانت نتيجة تنسيق كلية الآثار العام الماضي 2022 بواقع 76.8%.