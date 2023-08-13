غدا الإعلان عن تنسيق الكليات 2023 أدبي المرحلة الأولى.. «رابط النتيجة»

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين، من إعلان كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة تنسيق الكليات 2023 أدبي المرحلة الأولى بالكشف عن الحدود الدنيا لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والآثار، والسياحة، وغيرها من الكليات، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، بجانب الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد انطلاقها وموعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب.

تنسيق الكليات 2023 أدبي المرحله الأولى

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بمجرد انتهاء وزير التعليم العالي من الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 أدبي المرحلة الأولى، ستكون النتائج متاحة للطلاب عبر رابط موقع التنسيق بالمجان، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التسريبات الخاصة بنتيجة التنسيق، مؤكدة أنه يتم فرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا للقبول.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تعلن وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، غدا، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك بعد الانتهاء من دراسة شرائح المجاميع وتحليل النتائج للوقوف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.