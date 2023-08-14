موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 في المحافظات.. يبدأ غدا

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 في المحافظات، يرغب المئات من الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة، في معرفته، وذلك عقب إعلان، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، الحدود الدنيا للكليات ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وتتشر «الوطن»، موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 في المحافظات، بحسب ما تم إعلانه من قبل وزير التعليم العالي، وذلك في ضوء ما تقدمه الجريدة، من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 في المحافظات

وجاء موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 في المحافظات، بداية من غدا الثلاثاء، ويستمر لمدة 5 أيام، ويستطيع طلاب الثانوية العامة، متابعة رابط وموعد التنسيق، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة التنسيق من هنـا.

- كتابة الطالب للبيانات المطلوبة.

- عرض نتيجة التنسيق.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في الكليات

وجاءت الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق بالكليات، بحسب المواقع الرسمية للكليات في الجامعات، كالتالي: