نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023.. اعرف موقفها في المرحلة الثانية

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة حول نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا موقعها من تنسيق المرحلة الثانية التي تبدأ غدًا على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

بلغت نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 بجامعة كفر الشيخ لطلاب شعبة علمي علوم 364.0 درجة، والتي تركز الدراسة بها على علوم الذكاء الاصطناعي والتخصص فيها، وتعتمد الدراسة فيها على ربط الخريج بسوق العمل خلال مدة دراسة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإنه توجد أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية بكلية الذكاء الاصطناعي 2023 ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جامعة الزقازيق، لطلاب الشعبة العلمية، وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنّ الكلية بها مجموعة من التخصصات التي تخدم احتياجات سوق العمل.

تخصصات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الزقازيق

- قسم الروبوتات والآلات الذكية.

- قسم البرمجة الآلة واسترجاع المعلومات

- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- قسم علوم البيانات.

قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية

- جامعة سوهاج

- جامعة الأقصر

- جامعة القاهرة

- جامعة طنطا

- جامعة كفر الشيخ

- جامعة حلوان

- جامعة دمهنور

- جامعة الزقازيق

- جامعة المنوفية

- جامعة بنها

- جامعة مطروح

- جامعة جنوب الوادى

- جامعة السادات

كلية الذكاء الاصطناعي في الجامعات الخاصة

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

- جامعة فاروس

- جامعة التكنولوجيا الحديثة